Тысяча поросят погибли в Сибири от тока. Свиньи не смогли справиться с аварией на линии электропередачи

Около тысячи обитателей фермы в Тюменской области погибли после удара электрическим током во время ремонта оборванных проводов. Свиней могла погубить человеческая халатность.

«Во время сильного ветра недалеко от фермы оборвало электрические провода. Пока устранялась авария, провода лежали на влажной земле, и электрический ток дошел до корпуса, где находились животные», – рассказали 7 августа в областном управления ветеринарии «Интерфаксу».

Вскрытие свиней в селе Седикино показало, что животные погибли именно от удара током. Никаких заболеваний у них не выявлено.

Правоохранительные органы региона пока никак не прокомментировали случившееся.