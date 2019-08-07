Британская полиция посетовала на сложности расследования дела Скрипалей. Доказать причастность России до сих пор не удается

Скотленд-Ярд заявил, что существует «множество спекуляций» вокруг попытки отравления газом «Новичок» экс-офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Полиция королевства хотела бы получить подозреваемых Петрова и Боширова, чтобы продолжить расследование.

«Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать улики. Было множество спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все они основаны на оценках экспертов по России. Я же должен следовать доказательствам», – цитирует 7 августа заявление главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу газета The Guardian.

Он рассказал изданию, что существует версия спецслужб, что приказ об атаке в Солсбери якобы отдал лично российский президент. «Но вы должны доказать, что он [Владимир Путин] принимал непосредственное участие», – заметил Басу.

По его словам, даже предъявить обвинения кому-то очень сложно. Вероятные участники отравления – Александр Петров и Руслан Боширов — до сих пор находятся в России, поэтому британцы даже не могут их допросить. «Мы добиваемся их экстрадиции, чтобы предъявить им обвинения», – уточнил представитель Скотленд-Ярда. Он не пояснил, означает ли это, что в британской полиции не могут доказать связь Петрова и Боширова с российским Минобороны (ранее в СМИ сообщалось, что они могут служить в Главном управлении Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ).

При этом Басу особо подчеркнул, что расследование дела Скрипалей продолжается.