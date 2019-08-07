Происшествия
Британская полиция посетовала на сложности расследования дела Скрипалей. Доказать причастность России до сих пор не удается
Скотленд-Ярд заявил, что существует «множество спекуляций» вокруг попытки отравления газом «Новичок» экс-офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Полиция королевства хотела бы получить подозреваемых Петрова и Боширова, чтобы продолжить расследование.
«Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать улики. Было множество спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все они основаны на оценках экспертов по России. Я же должен следовать доказательствам», – цитирует 7 августа заявление главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу газета The Guardian.
Он рассказал изданию, что существует версия спецслужб, что приказ об атаке в Солсбери якобы отдал лично российский президент. «Но вы должны доказать, что он [Владимир Путин] принимал непосредственное участие», – заметил Басу.
По его словам, даже предъявить обвинения кому-то очень сложно. Вероятные участники отравления – Александр Петров и Руслан Боширов — до сих пор находятся в России, поэтому британцы даже не могут их допросить. «Мы добиваемся их экстрадиции, чтобы предъявить им обвинения», – уточнил представитель Скотленд-Ярда. Он не пояснил, означает ли это, что в британской полиции не могут доказать связь Петрова и Боширова с российским Минобороны (ранее в СМИ сообщалось, что они могут служить в Главном управлении Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ).
При этом Басу особо подчеркнул, что расследование дела Скрипалей продолжается.
Справка:
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
По версии британской стороны, к отравлению причастны граждане России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они якобы служат в Главном управлении Генштаба Минобороны. Сами же Петров и Боширов настаивали, что являются предпринимателями, которые ездили в Англию как туристы.