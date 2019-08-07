Непогашенные кредиты нашли у половины россиян. Только петербуржцы и москвичи относятся к долгам осторожно

Половина россиян имеет непогашенные кредиты. Это много, но два года назад закредитованных сограждан было еще больше.

Долги россиян изучил ВЦИОМ, итоги опубликовал 7 августа. По информации социологов, непогашенные кредиты имеют 51%. При этом еще два года назад банкам были должны 57%.

В основом в заемщиках числятся граждане до 44 лет – и жители сёл. Интересно, что менее всего в любви к кредитам замечены москвичи и петербуржцы.

Отрицают планы взять кредит в банке или что-то купить в долг в ближайшие полгода 84% участников опроса. В перспективе в два-три года не хотят влезать в долги 74% россиян.

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10% респондентов, основном из числа молодежи, думают о покупке жилья на взятые под проценты деньги. Еще 6% хотели бы приобрести машину при помощи автокредита.