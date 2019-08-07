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Технологии
07.08.2019 13:53
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Минобороны показало первый полет российского ударного беспилотника. «Охотника» разрабатывают уже девятый год

На одном из аэродромов Минобороны РФ прошел первый полет российского ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник». Ведомство опубликовало видеозапись испытаний 7 августа в своих соцсетях. 

Первый полет «Охотника» продолжался более 20 минут, он несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров, затем успешно приземлился. 

В Минобороны подчеркнули, что «Охотник» «выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения». Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

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Напомним, контракт на разработку «Охотника» был подписан еще в 2011 году, первый макет создали к 2014-му. Технические характеристики беспилотника не раскрывались, однако в СМИ писали, что он якобы сможет разгоняться до тысячи километров в час, дальность полета составит примерно 6 тыс. километров. 

На испытания «Охотник» впервые вышел в ноябре 2018 года, первую пробежку совершил по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода. В январе этого года в сети появились фотографии с очередных испытаний — однако в воздух аппарат не поднимался, только катался по земле.

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