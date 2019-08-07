Автобус с детьми и две легковушки столкнулись под Кингисеппом. Пострадали женщина и 3-летний ребенок

Дорогу в Кингисеппском районе Ленобласти утром 7 августа не поделили автобус, перевозивший детей, и две легковые машины. К аварии привел выезд на «встречку».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 9:20 на 1-м километре автодороги Калливере – Ванакюля. По предварительным данным, 39-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Granta, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом Neoplan под управлением 50-летнего водителя и затем с автомобилем Skoda Octavia, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

Автобус осуществлял организованную перевозку детей.

В результате аварии пострадали женщина – водитель «Лады» и ее трехлетний пассажир. Ребенок находился на заднем сиденье в детском автокресле. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в кингисеппскую районную больницу.