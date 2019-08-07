Петербуржцы не вылетят в Лондон. British Airways отменила почти сотню рейсов из-за компьютерного сбоя

Два петербургских рейса авиакомпании British Airways отменены 7 августа. Расписание перевозчика сбил сбой в системе электронной регистрации.

«Мы стараемся как можно быстрее решить системную проблему, которая привела к отменам и задержкам рейсов из лондонских аэропортов», — говорится в сообщении на официальном сайте British Airways.

По данным BBC, из-за неполадок компания отменила 81 рейс в Хитроу и десять в Гатвике. Более 200 рейсов по всей Великобритании были задержаны. Также отменены два рейса в Пулково: из Лондона и обратно.