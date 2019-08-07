Булькающая на Новоизмайловском вода превратила газон в пруд. За биением гейзера наблюдали «укротители стихии» и жители

Испытания на прочность труб в Московском районе Петербурга не выдержала тепломагистраль под окнами жилого дома. Солидных размеров лужа осталась на газоне.

Фотографии и видео с места прорыва «Фонтанке» прислали читатели днем 7 августа. По их словам, гейзер возле четвертого корпуса 44-го дома на Новоизмайловском проспекте образовался после полудня, вода постепенно подбиралась под окна. Через некоторое время к месту аварии приехали сотрудники компании «Теплосеть Санкт-Петербурга»: двое «укротителей стихии», судя по кадрам, могли только наблюдать за тем, как наводняется газон, и не пускать к дыре любопытствующих. Судя по всему, телефонные переговоры, которые также попали в кадр, касались отключения участка.

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Как сообщили нашему корреспонденту в компании, вытекание уже ликвидировано и начался ремонт. Труба рванула во время испытаний, температура воды в ней не превышает 36 градусов тепла.