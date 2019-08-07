Петербургские геодезисты получили зарплату с помощью прокуроров

Крупная петербургская геодезическая компания ООО «Лимб» в начале августа была вынуждена расплачиваться со своими сотрудниками под контролем Василеостровской районной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общий долг по зарплате перед 244 сотрудниками в «Лимбе» составлял 6,5 млн рублей. После вынесения гендиректору компании представления все обязательства перед работниками он выполнил.

ООО «Лимб» занимается картографическими и геодезическими услугами. Среди ее клиентов — структуры «Газпрома», строители коттеджных поселков и местные власти. В недавнем прошлом выручка компании достигала 1 млрд рублей, однако, по данным последней отчетности, этот показатель упал примерно до 200 млн рублей.

Весной этого года «Лимб» выразил намерение подать заявление о банкротстве к ООО «Стройгазконсалтинг», одному из двух крупнейших подрядчиком «Газпрома» с выручкой в 144 млрд рублей.