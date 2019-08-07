Пассажир без трусов взял в плен самолет Симферополь — Санкт-Петербург. Эксгибиционизм могут приравнять к разврату

Житель Петербурга задержан за эксгибиционизм на борту самолета. При возвращении из Крыма рейсом FV5620 он продолжил курортную тему.

Как сообщили «Фонтанке» 7 августа в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, накануне днем в дежурную часть поступило сообщение о нештатной ситуации на рейсе Симферополь — Санкт-Петербург.

«Пассажир демонстрировал свои гениталии», – разъяснили суть обращения в транспортной полиции.

«Боинг-747» авиакомпании «Россия» приземлился в Пулково около 14.00, через 50 минут эксгибициониста вывели из салона. Полет продолжался три часа. Терпение пассажиров можно назвать ангельским. Хождение без трусов прошло для петербуржца беспрепятственно, следов самосуда на его теле не зафиксировано.

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Пассажир был трезв, по данным «Фонтанки». После опроса его отпустили под обязательство о явке. Бортпроводники и другие пассажиры тоже дали свои объяснения.

Полиция ищет в манипуляциях задержанного признаки развратных действий. Материалы, скорее всего, передадут в Следственный комитет. На борту самолета присутствовали несовершеннолетние.