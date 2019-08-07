«Шлюха, это твой ангел-хранитель». Кресты проверяют на пытки и унижения

Правозащитник и основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видеозапись с пытками и издевательствами в следственном изоляторе «Кресты». В Петербург едет комиссия ФСИН.

Как сообщил 7 августа Осечкин, накануне в адрес Gulagu.net поступили сообщение, фото-, аудио- и видеоматериалы о возможном наличии в Крестах так называемых «пресс-хат», которые функционируют якобы с указания руководства СИЗО.

«Были созданы три камеры, в которых проживали и проживают агенты оперативного управления из числа осужденных и следственно-арестованных, которым администрация СИЗО и сотрудники оперативного управления ФСИН передают незаконно мобильные телефоны, деревянные биты и другие запрещенные предметы, снабжают их домашней едой, создают льготные условия содержания в обмен на незаконные услуги по организации и проведению пыток к основной массе заключенных», – пишет Осечкин в заявлении министру юстиции Коновалову, генпрокурору Чайке, председателю Следственного комитета Бастрыкину и руководителю администрации президента Вайно.

Реклама



На опубликованном в Youtube-канале Gulagu.net ролике зафиксировано избиение арестанта, лежащего поперек койки лицом вниз. Его методично лупят палкой по ягодицам. Закадровые голоса оживленно обсуждают непроизвольную реакцию организма потерпевшего на удары. Вторая часть записи представляет извинение арестанта перед неким «Александром Михайловичем», которого участники сцены называют оперативным сотрудником. Арестанта всячески оскорбляют и наставляют относиться к «Александру Михайловичу» с уважением: «Шлюха, это твой ангел-хранитель», – упрекают участники арестанта, который случайно перепутал отчество своего «покровителя».

УФСИН Петербурга и Ленинградской области отреагировало на заявление Осечкина:

«Назначена проверка по факту публикации информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1. С начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают данное учреждение. Заявлений о применении физической силы в СИЗО-1 не поступало».