Маск показал ночную посадку обтекателя ракеты в Атлантическом океане. Она вывела на орбиту израильский спутник

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск отчитался об успешной посадке створки головного обтекателя своей ракеты-носителя на судно в Атлантическом океане.

«Ракетный обтекатель падает из космоса», – сообщил 7 августа Илон Маск в своем твиттере, сопроводив запись видео.

Rocket fairing falling from space (higher res) pic.twitter.com/sa1j10qAWi — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2019

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17. После этого команда SpaceX решила вернуть обтекатель для повторного использования. В ночь на 7 августа он на парашюте опустился на сетку, растянутую на судне посреди океана.

В июле SpaceX уже показывала, как работает система возвращения обтекателя Falcon. Ранее приземления были не столь удачными. Так, в 2018 году обтекатель ракеты SpaceX на большой скорости ударился об воду.