СМИ: «Зенит» угрожает Заболотному разрывом контракта

Футбольный клуб «Зенит» продолжает вести переговоры с форвардом Антоном Заболотным по поводу его будущего. Как сообщает 7 августа «Чемпионат.com», ситуация может разрешиться разрывом контракта.

28-летний футболист не проходит в основной состав «Зенита». Петербуржцы хотели продать его в аренду в «Сочи» (бывшее петербургское «Динамо»), но Заболотный отказался от продолжения карьеры в южном клубе. В результате игрок был переведен в «Зенит-2».

Стороны продолжают вести переговоры. Вариантов на данный момент два – аренда в «Сочи» или разрыв контракта.

Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в 1,5 млн евро. В минувшем сезоне на клубном уровне 28-летний нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.