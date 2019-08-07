В Петербурге пройдёт костюмированный благотворительный забег «Айда, Пушкин!» в поддержку онкобольных детей и взрослых

В Северной столице пройдёт благотворительный забег «Айда, Пушкин!», ставший уже традиционным. Все собранные средства будут направлены на лечение взрослых и детей с онкологическими заболеваниями – подопечных Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»).

Забег состоится 14 сентября в Приморском парке Победы, но уже сейчас на него открыта регистрация. «Билетов с каждым днём всё меньше, и есть вероятность не успеть, а пропустить такое нельзя!» – говорят организаторы мероприятия.

Участникам рекомендуют приходить в костюмах – в образах русских писателей, их современников и героев произведений. Однако организаторы отмечают, что это не является обязательным условием: «Спортивной формы тоже будет вполне достаточно».

Пробежать можно будет одну из предложенных дистанций – 3 или 5 км. Для детей предусмотрено два старта: от 3 до 6 лет и от 7 лет до 14. Они смогут пробежать 250 м, 500 м или 1 км.

Зарегистрироваться и узнать подробности о забеге можно на сайте мероприятия.

В прошлом году в ходе забега было собрано 632 293 рубля. Деньги были направлены на приобретение дорогих лекарственных препаратов, которые помогают онкобольным бороться со смертельно опасными последствиями высокодозной химиотерапии.