Доброе дело
В Петербурге пройдёт костюмированный благотворительный забег «Айда, Пушкин!» в поддержку онкобольных детей и взрослых
В Северной столице пройдёт благотворительный забег «Айда, Пушкин!», ставший уже традиционным. Все собранные средства будут направлены на лечение взрослых и детей с онкологическими заболеваниями – подопечных Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»).
Забег состоится 14 сентября в Приморском парке Победы, но уже сейчас на него открыта регистрация. «Билетов с каждым днём всё меньше, и есть вероятность не успеть, а пропустить такое нельзя!» – говорят организаторы мероприятия.
Участникам рекомендуют приходить в костюмах – в образах русских писателей, их современников и героев произведений. Однако организаторы отмечают, что это не является обязательным условием: «Спортивной формы тоже будет вполне достаточно».
Пробежать можно будет одну из предложенных дистанций – 3 или 5 км. Для детей предусмотрено два старта: от 3 до 6 лет и от 7 лет до 14. Они смогут пробежать 250 м, 500 м или 1 км.
Зарегистрироваться и узнать подробности о забеге можно на сайте мероприятия.
В прошлом году в ходе забега было собрано 632 293 рубля. Деньги были направлены на приобретение дорогих лекарственных препаратов, которые помогают онкобольным бороться со смертельно опасными последствиями высокодозной химиотерапии.
Справка:
Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») – крупнейший петербургский благотворительный фонд, который с 2002 года помогает больным раком, проходящим лечение в клиниках Санкт-Петербурга, а также онкологическим отделениям больниц. Это единственный фонд в Санкт-Петербурге, который поддерживает все детские онкологические отделения города, в том числе три федеральные: в них лечатся дети со всей страны. AdVita – один из немногих фондов в России, который помогает взрослым онкологическим больным. Он системно поддерживает несколько крупнейших онкологических центров Санкт-Петербурга, прежде всего ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова.