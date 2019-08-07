Беды ограбленного в своей же машине петербуржца привели СОБР к этнической ОПГ. Изъяты оружие, маски и аппаратура угонщиков

Трое уроженцев Армении задержаны в Петербурге по подозрению в нападении на водителя белой BMW. На их поимку понадобилось 20 дней.

Как стало известно «Фонтанке», к утру 7 августа в камере оказались двое граждан России и один гражданин Армении, который в Петербурге находился нелегально. Задерживали их, задействуя СОБР Росгвардии. Подозреваемых считают членами этнической организованной преступной группы. По квартирам нашли газовые и травматические пистолеты, карабин, патроны и оптические прицелы, автомобильные госзнаки, устройства слежения, маски с прорезями для глаз, мобильные телефоны и деньги. Среди прочего оказались и документы компании, которые вместе с деньгами 17 июля налетчики забрали из белой BMW.

Как сообщалось ранее, петербуржцу пришлось прокатиться из Татарского переулка на Петроградской стороне к Шафировскому проспекту. По пути он лишился 270 тысяч рублей и был избит.