«Исключить дальнейшие обстрелы Донбасса». Кремль рассказал свою версию беседы Путина с Зеленским

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 7 августа «акцентировали важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, ранее о разговоре с Путиным рассказал сам Зеленский. По словам украинского президента, он позвонил российскому коллеге с просьбой повлиять на руководство непризнанных ЛНР и ДНР после гибели на Донбассе украинских военных.

В сообщении Кремля говорится, что Путин подчеркнул необходимость «исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса» для деэскалации конфликта.

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы», – уточнили в пресс-службе Кремля.