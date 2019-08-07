Автобус с туристами упал с 20 метров в турецкой Аланье. Среди пострадавших шестеро россиян

Граждане России пострадали в ДТП во время сафари в Аланье в Турции. Турист из Нидерландов погиб.

Как сообщает 7 августа местное издание Yeni Alanya, авария произошла накануне, 6 августа, во время горного сафари в каньоне Сападере возле района Манавгат. Водитель автобуса не справился с управлением, и машина перевернулась и упала с 20-метровой высоты.

Всего пострадали 12 человек, включая водителя. Один из туристов – 46-летний гражданин Нидерландов – от полученных травм скончался, еще десять остаются в больницах. Водитель, по информации издания, после оказания медицинской помощи в больнице был взят под стражу.

Среди пострадавших шестеро граждан России. Они получили травмы различной степени тяжести, но тяжело пострадавших нет, передает «Интерфакс» со ссылкой на генконсульство России в Анталье.