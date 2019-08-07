Железнодорожный вокзал Хельсинки эвакуировали из-за пожара. Загорелся морозильник

Пожар в здании главного железнодорожного вокзала Хельсинки вспыхнул днём 7 августа.

По данным спасателей, в помещении ресторана быстрого питания Hesburger загорелся морозильник. В тот момент на месте находились восемь сотрудников и несколько клиентов бургерной, добавляет STT. Всех, кто был в здании вокзала, эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Helsingin p??rautatieaseman tulipalo syttyi Hesburgerin pakkaushuoneessa, kertoo ravintolan vuorop??llikk?. Paikalla oli syttymisaikaan kahdeksan ty?ntekij?? ja muutama asiakas. Ravintola evakuoitiin. Pelastuslaitoksen mukaan palo on sammutettu. pic.twitter.com/uPlb459m8n — STT uutiset (@STTuutiset) August 7, 2019

На отправление поездов внештатная ситуация не повлияла. Пожар, по данным службы спасения, потушен. К ликвидации возгорания привлекли девять бригад.