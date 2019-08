Агент Малкома о возможном уходе бразильца из «Зенита»: Это абсолютная ложь

Луис Фернандо Гарсия, агент новичка «Зенита» Малкома, прокомментировал слухи об уходе футболиста уже ближайшей зимой из-за проявлений расизма со стороны фанатов петербургской команды. В интервью французскому изданию 20 minutes 7 августа Гарсия заявил, что у его клиента нет никаких проблем в новом клубе.

«Никто не заметил баннер в тот момент. Малком даже аплодировал. Мы не видели никакого расистского поведения. Только тогда, когда прочитали это в прессе. Информация о том, что Малком может быть продан в зимнее трансферное окно, абсолютная ложь. Он очень счастлив и был хорошо принят. В команде есть два других темнокожих игрока, и у них никогда не было проблем с расизмом», — цитирует издание Гарсию.

Напомним, в матче 4-го тура чемпионата РПЛ на фанатском секторе «Газпром Арены» появились два баннера с надписями – «Спасибо руководству за верность традициям» и «RIP Селекция 12», – отсылающими к известному манифесту «Селекция 12».

Одними из первых на эти плакаты обратили внимание журналисты британского таблоида The Sun. На следующий день после матча издание опубликовало заметку под заголовком «Поклонники "Зенита" протестуют против подписания чернокожего игрока с шокирующим расистским баннером». В дальнейшем в зарубежных соцсетях получила распространение новость, что на баннере было написано «Сохраняйте наши традиции и не подписывайте черных игроков», что не соответствовало реальности.

Однако по ходу самой игры болельщики очень тепло встретили дебют Малкома. После игры новичка также дружелюбно приняли на фанатском секторе.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj