«Муха пролетит – ответите по полной программе». ЦИК сомневается в желании петербуржцев голосовать на дачах

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сомневаются в том, что заявления петербуржцев о желании голосовать на губернаторских выборах на «дачных» участках, которые уже начали поступать в избирком, – настоящие. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев 7 августа во время видеоконференции с руководством петербургской избирательной комиссии.

«Хочу проинформировать коллег: пока не обработано ни одного заявления, поступившего через систему "Мобильный избиратель" по Петербургу (имеются в виду заявления петербуржцев о желании голосовать не по месту регистрации, в том числе на «дачных» участках. – Прим. ред.). Мы не обрабатываем их потому, что более чем в 50% случаях телефоны, указанные в заявлениях, либо не отзываются, либо не существуют, либо их владельцы не подавали никаких заявок», – заявил Николай Булаев.

О желании голосовать за кандидатуру петербургского губернатора в Псковской области поступило 60 заявлений, и по двум участкам «такие заявления носят массовый характер», сказал зампред ЦИК. «Как только накопится масса таких заявлений, мы выезжаем в Петербург, Ленобласть и Псков. Рассматриваем заявления сами и привлекаем коллег из правоохранительной системы. И будем проверять, что происходит на самом деле при написании этих заявлений», – пообещал он, попросив петербургских коллег «не доводить ЦИК до искушения». Николай Булаев добавил, что ни одного заявления о голосовании на «дачных» участках Центризбирком не удовлетворит, пока не убедится в их подлинности.

Председатель ЦИК Элла Памфилова во второй раз рекомендовала петербургскому избиркому отказаться от создания участков по губернаторским выборам в Псковской области. «Это не просто мое пожелание, это позиция всего Центризбиркома. Мы ее не оформили документально, официально, поскольку полномочий нет что-либо указывать напрямую (петербургскому избиркому. – Прим. ред.) у нас нет. Но я бы хотела получить внятный ответ. Рекомендую прислушаться и аргументированно ответить, как вы гарантируете отсутствие нарушений на этих участках, – сказала она. – Рассмотрите на комиссии, еще раз взвесьте. Мы проверяем каждое заявление по "Мобильному избирателю". Не дай бог, хоть муха пролетит, будете отвечать по полной программе».

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О том, что ЦИК не поддерживает решение петербургской комиссии организовать «дачные» участки в Псковской области, Элла Памфилова уже говорила неделю назад: по ее словам, для рекомендации отказаться от их создания у ЦИКа есть «серьезные основания».

При этом председатель петербургского избиркома Виктор Миненко уже ответил на эту рекомендацию Эллы Памфиловой. Он заявил «Фонтанке», что не может пойти против воли избирателей, которые приветствуют возможность проголосовать, не уезжая с дач. «В одном из телесюжетов я видел, как жители благодарили за то, что организованы пункты приема заявлений о голосовании на дачах. Все же делается исключительно для них, для их удобства», – заявил он, добавив, что рассматривать устную рекомендацию председателя ЦИК на заседании комиссии не планируется.

Решение создать за пределами Петербурга, в Ленинградской и Псковской областях, 92 избирательных участка для тех горожан, которые в день губернаторских выборах будут на даче, избирком принял в июле без предварительного общественного обсуждения. Оно вызвало критику всех трех конкурентов врио губернатора Александра Беглова.