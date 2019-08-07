Под Выборгом водитель повторил судьбу тренера Дербина, умерев за рулем и выехав на встречную полосу

Еще одну смерть водителя до аварии зарегистрировало УГИБДД Петербурга и области. 46-летний мужчина скончался за рулем и выехал на встречную полосу, повторив судьбу именитого тренера Валерия Дербина.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне около двух часов дня водитель старенького «Ниссана Примера» ехал по Сайменскому шоссе в сторону Выборга. Неожиданно для других участников движения машина потеряла управление, выскочила на встречную полосу и врезалась в другой «Ниссан».

«По предварительной информации от бригады скорой помощи, смерть водителя наступила до совершения ДТП», – отметили в УГИБДД Петербурга и области.

Других пострадавших нет.

В Петербурге при схожих обстоятельствах скончался 63-летний тренер по единоборствам Валерий Дербин. Он находился за рулем «Хендэ». Автомобиль, как сообщало УГИБДД Петербурга и области, совершил наезд на припаркованный BMW, после чего выехал через разделительный бордюр на встречную полосу и столкнулся с припаркованными автомобилями KIA и Audi. Дербина нашли мертвым без видимых повреждений.