Банда «Волков» оказалась замешана в убийстве Михаила Круга. СМИ назвали имя предполагаемого киллера

В рамках расследования дела об убийстве певца Михаила Круга для следственного эксперимента в Тверь доставили двоих приговоренных к пожизненному заключению киллеров. Об этом 7 августа пишет Tverigrad.ru со ссылкой на свои источники.

Напомним, об эксперименте в СМИ сообщили накануне — журналистам о нем рассказала сестра Круга Ольга Медведева. Полицейские оцепили дом, попросили жильцов удалиться и обходили его вместе с мужчиной в наручниках. Медведева предположила, что так проходил следственный эксперимент, официальной информации правоохранительные органы не предоставили.

Источники Tverigrad.ru сообщили, что в дом, в котором убили Круга, якобы привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева. Он уже отбывает пожизненное заключение. Собеседник издания уточнил, что, по его данным, вместе с Агеевым в дом Круга в 2002 году пробрался Дмитрий Веселов, ныне уже покойный.

По данным Tverigrad.ru, в рамках расследования дела об убийстве певца в Тверь также доставлен один из лидеров боевого крыла «Волков» Александр Осипов (Волчонок). Он сам ранее рассказывал, что застрелил Веселова, якобы сознавшегося в убийстве Круга.

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Напомним, певца убили в его доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. По одной из версий, его хотели ограбить.

Банда «Волков» действовала на территории Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х годов. Лидеры банды Александр Костенко и Анатолий Осипов были убиты, остальные члены группировки были приговорены к солидным срокам заключения.