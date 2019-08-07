Автобус задавил людей на остановке в Подмосковье. Еще двое пострадали в самом транспорте

Два пешехода погибли под колесами автобуса в подмосковном Долгопрудном. ДТП произошло на остановке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области, 7 августа около 10 часов утра на Лихачевском шоссе автобус сбил двух пешеходов на остановке «Общежитие». Оба от полученных травм скончались на месте.

Также с места ДТП в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы водитель автобуса и его пассажирка. У женщины травма головы.

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По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо за рулем, рассказали информационному агентству в МВД. Произошедшее попало на видео. На записи видно, что автобус на скорости вылетел на тротуар, где и сбил пешеходов.

В администрации округа Долгопрудный изданию уточнили, что это был автобус перевозчика ООО «Домтрансавто», и компания «рассматривает возможность выплаты компенсации пострадавшим и семьям погибших».