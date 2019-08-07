Доказал, что деньги есть. Продавец из Дагестана остался без накопленных семьей на квартиру в Петербурге 12 млн

12 млн на покупку квартиры в Петербурге уехали от дагестанца на каршеринге. Малознакомого Муслима мужчина считал застройщиком.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением о хищении 12 млн рублей в полицию 30-летний Магомед обратился днем 6 августа. Он рассказал, что вместе с приятелем встречался с компанией молодых людей возле «Гранд каньона» на проспекте Просвещения днем 6 августа. Связующим звеном между владельцем некой квартиры и желающим ее приобрести потерпвшим выступил Муслим. «Застройщик» и его приятели убедили уроженца Дагестана показать деньги, чтобы убедиться в платежеспособности. Дальше потенциальному покупателю осталось только наблюдать, как уезжал каршеринговый «Рено», а вслед за ним и Муслим. Потерпевший запомнил номера автомобиля, но это мало чем помогло – машину нашли на другом конце города, без водителей и, разумеется, денег.

Официально не трудоустроенный Магомед также рассказал, что в Дагестане занимается продажей одежды, которую покупает на Люблинском рынке в Москве. 12 млн на жилье в Петербурге были накоплены его родственниками. По информации «Фонтанки», в Петербург житель Махачкалы приехал не впервые, в прошлом он работал здесь на частном охранном предприятии.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.