Почти четверть российских детей живут за чертой бедности

Около 26% россиян до 18 лет живут в семьях, уровень жизни которых оценивается ниже прожиточного минимума. Такие данные приводятся в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины детей — 52,2% — в таких семьях растут в бедности.

«Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек)», — сообщает 7 августа РБК со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики России.

Проблема детской бедности особо остро стоит в сельской местности, где, по данным социологов, 45% россиян до 18 лет проживают в малообеспеченных семьях. Также в зоне риска многодетные семьи, где более половины (52,2%) несовершеннолетних относятся к малоимущим.

Этот показатель резко вырос в 2015 году, когда детская бедность поднялась до уровня в 27,4%. Год назад оценка Росстата показывала 20,7%, а в 2013-м — ниже 20%.

В России до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, кого считать бедным. При изменении методики подсчета число таких людей может вырасти до 21,3%. В июне чиновники предложили не считать бедными россиян, имеющих огород и вторую квартиру, что также повлияет на статистику. Несмотря на это, проблема признается властями. Так, в майском указе 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.