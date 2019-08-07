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Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру".
07.08.2019 12:02
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Малыш и митинг. Если мой сын так вытащит своего из оцепления, я пожму руку

Ребенок, выручивший революционера на митинге в Москве, стал орудием власти. Прокуратура уже требует лишения родителей прав. Абсурд надо множить – признать грудного вещдоком и изъять.

Нестандартное решение супругов на недавнем запрещенном митинге в Москве принято животом. Родители передали своего малыша двоюродному брату, чтобы тот избежал задержания здесь и сейчас. Комментарии идут волчьи, вплоть до сравнения с какими-то бандитами, прикрывающимися телами детей. Еще немного – и вспомним национал-социализм.

Столичным властям же, гордым от самосознания, мол, отстояли Москву, мизансцена, похоже, пришлась по душе: вот они, оппозиционеры, дитя под «космонавтов» суют. А на сайте прокуратуры 6 августа появилась информация: «…Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка…» Это же надо так не думать в политическом пылу о судьбе того же ребенка. Про закон я и не упоминаю.

Любой трезвый адвокат объяснит, что за такой поступок никакие родительские права отобрать нереально. Можно, конечно, при педали понятно какого ресурса, но тогда мы откатываемся в янычарские времена.  

Что касается опасности для малолетнего, то тут ее не видно. Они прикрыли не случайного взбунтовавшегося футбольного фаната с платком до глаз. Человек из их семьи прошел с ребенком километр точно так же, как если бы они прошлись с ним. Или это намек, что полицейские могли отлупить нарушителя вместе с ребенком?

Если мы об эмоциях мамочек, то на то они и мамочки. Если о государстве, то оно сильно прежде всего двумя штуками: объединяющим людей общим языком и круговой порукой, если хотите. Хорошо, сформулируем иначе: «Один за всех, все за одного». Я бы сформулировал так же, если бы росгвардеец на митинге попал бы в какую-то внезапную ловушку, оказался бы их братом, и они поступили так же. Да, любой другой – и правый, и левак.

Карл Маркс давно предупредил, что капитализм стремится разделить общество на атомы. То есть стремится насадить сучьи правила: «сдохни ты первым». И с каких щей нам всем поднимать лапки?

Не будучи сторонником Навального, мне не по нутру и стремление государства все заасфальтировать, как в образцовой воинской части. Но даже когда голливудский гангстер при ограблении банка при перестрелке бросает своего, чтобы унести ноги, он вызывает... сами чувствуете что.

То, что с ребенком не стоит соваться на митинг, так это и ежу понятно. На рок-концерт, кстати, тоже. А на праздничный салют? Все как побегут в одну калитку! Нет правил, есть самоощущение, образ жизни. Государству не надо сюда лезть, как не смеет власть интересоваться, наказывали ли ребенка ремнем.     
   
Лично я хочу, чтобы мой сын дрался за своих до конца. За друзей, за близких, за девушку, за Петербург, наконец. С хулиганами, с протестующими, с теми, кто в забралах. А что такое? Если так доведется, то не можно, а надо. Сначала пожму ему руку, потом он у меня получит за прочее.
 
В том-то и дело, что дело не в малыше. Да и не в митинге.


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