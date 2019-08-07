Жить без слуха невозможно

У пенсионерки Нины Николаевны серьёзные проблемы со слухом – это последствия многолетнего труда на шумных заводских станках. Слуховые аппараты, выдаваемые за госсчёт, не помогают исправить ситуацию и постоянно ломаются. Купить надёжные мощные аппараты пенсионерка не в состоянии.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств своим подопечным.

Попова Нина Николаевна, 83 года.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 84 050 руб. Собрано 4 568 руб. Не хватает 79 482 руб.

Нина Николаевна родилась в крошечном селе в Витебской области. Деревня была очень бедная. Во время войны отца взяли на фронт. Мама с четырьмя детьми выживала на оккупированной территории. Тяжелее всего переносился голод. Отец с войны не вернулся, погиб при освобождении Польши. Мама умерла от тифа через год, дети попали в приют.

Нина Николаевна очень хотела стать учительницей, но знаний детдомовской школы не хватило для поступления. Девушка несколько недель плакала, а потом уехала к дальним родственникам в Ленинград, где поступила в ПТУ при Ленинградском механическом заводе. Начинала с простой фрезеровщицы, отработала почти пятьдесят лет, закончила начальником отдела труда и зарплаты на крупном ленинградском радиотехническом заводе.

Сейчас у Нины Николаевны осталось не так много радостей. К сожалению, уже ушли из жизни муж, дочь, внук. Ещё живы близкие подруги, есть приятели, навещает 11-летний правнук, а его мама регулярно привозит пенсионерке продукты. Два раза в год Нина Николаевна оформляет путёвку в районный реабилитационный центр: там можно общаться, вкусно и бесплатно есть, ходить на мастер-классы. Вышивка лентами и игрушки из бисера — любимые. Недавно она нашла себе новое занятие — гуляет с соседской собачкой. Свою заводить опасается, а немощной соседке помогает.

Недавно у Нины Николаевны стал стремительно ухудшаться слух. Многолетняя работа на станках и в шумных цехах не могла не отразиться на нём. К сожалению, полученные от государства слуховые аппараты практически не помогают и постоянно ломаются. Купить дорогостоящие иностранные приборы на пенсию в 20 тысяч рублей при ежемесячных тратах на лекарства в 5?10 тысяч невозможно. Помочь некому. Нина Николаевна очень надеется на добрых людей и сочувствие. Жить полноценно без слуха невозможно.

О том, как помочь Нине Николаевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/227/.