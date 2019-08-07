Suzuki на Подольской отбросил девушку-пешехода на припаркованный Dodge

Молодая женщина серьезно пострадала в Адмиралтейском районе Петербурга утром 7 августа. Она не дошла до «зебры» и угодила под машину.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, около 9:20 у дома 5 по Подольской улице мужчина 45 лет на автомобиле Suzuki, двигаясь от Клинского проспекта к Загородному, сбил женщину 24 лет. Она переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.

От удара женщину откинуло на припаркованный рядом автомобиль Dodge. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Мариинскую больницу.