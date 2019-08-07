Прощальный ужин. Туристка из Китая умерла в петербургском ресторане

Гражданка Китая найдена мертвой в ресторане «Эклектика» в Кировском районе Петербурга. Полиция предполагает естественный ход событий, но на всякий случай сделала опись заказанных блюд.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне вечером, около семи часов, в полицию поступило сообщение о смерти иностранной гражданки. Ее нашли в зале ресторана «Эклектика» на проспекте Стачек, 158.

64-летняя китаянка ужинала в компании дочери, которая через переводчика донесла следственно-оперативной группе мысль о сердечных проблемах покойной. При жизни она мучилась аритмией.

Туристка приехала в Петербург 4 августа в составе группы. Планировала уехать сегодня, поход в «Эклектику» был венцом путешествия. Сегодня она должна была вылететь из Пулково.