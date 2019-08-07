«Я очень вас прошу повлиять на ту сторону». Зеленский срочно позвонил Путину, чтобы обсудить гибель украинских военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский срочно позвонил президенту России Владимиру Путину после гибели украинских военных в Донбассе, о которой сообщалось накануне. Об этом Зеленский рассказал 7 августа на брифинге в своем офисе.

«Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону...» – цитирует Зеленского «Украинская правда».

Он также рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным разминирование территории вокруг разрушенного моста в станице Луганской и его строительство, добавив, что беседа была долгой.