Хиппи-коммуну выселили из подполья. Смольный освободил подвал дома в Кузнечном переулке от незаконных жильцов

Четыре принадлежащих городу помещения в жилых домах освободил комитет по контролю за имуществом Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» 7 августа в ведомстве, из цокольного этажа дома в Кузнечном переулке, 19-23, лит. П, чиновники выселили хиппи-коммуну. Компания неформалов обжила помещения площадью около 150 кв. м без всякого договора с городом.

Непрошеных гостей чиновники застали и в историческом доме Э.П. Дубровича на Коломенской улице, 33/40, лит. А. Ранее помещение площадью 80 кв. м было сдано в аренду ЗАО «Вэб Плас» для использования под нежилые цели, но потом договор расторгли. В ходе проверки чиновники обнаружили, что недвижимость превратилась в жилую квартиру.

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В Красносельском районе чиновники выселили офис, который незаконно занял помещение площадью около 80 кв. м на улице Десантников, 24, лит. А, а также парикмахерскую, захватившую 20 кв. м с улицы Пионерстроя, 19, корп. 2, лит. А.

Как объяснили в ККИ, полномочия не позволяют им предъявлять иски к нелегальным обитателям объектов нежилого фонда. Но это может сделать комитет имущественных отношений.