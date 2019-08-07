В ДТП на Парнасе погиб тренер сына Валуева. Смерть десантника подтвердили родные

Без характерных для аварии повреждений из Hyundai после ДТП минувшим вечером достали тело Валерия Дербина. Спортсмен был близок к семье экс-боксера и нынешнего депутата Госдумы Николая Валуева.

Судя по открытым источникам, Дербин тренировал сына Валуева, был дружен и с самим депутатом. Его страница в соцсети заполнена фотографиями с бывшим боксером. Спортсмен служил в ВДВ, имеет награды. Сын Дербина на своей странице «ВКонтакте» подтвердил смерть отца и отметил, что остался сиротой.

63-летний водитель не удержался на полосе и через ограждение вылетел на встречную полосу накануне вечером на улице Михаила Дудина. По предварительной информации, его подвело здоровье.