Заезд с «Сортавалы» на внешнее кольцо КАД перекроют на три часа

В ночь с 7 на 8 августа на развязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Энгельса на несколько часов перекроют съезд №6. Там продолжают менять асфальт на переходно-скоростной полосе.

Как сообщает 7 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:00 до 3:00 8 августа будет полностью перекрыто движение на съезде с трассы «Сортавала» в направлении из Ленобласти на внешнее кольцо КАД. Ремонт на развязке ведут по ночам, когда дорожное движение наименее интенсивное. Минувшей ночью там перекрывали съезды с КАД в город и в область.

Выполняет работы АО «ВАД» в рамках реконструкции северного участка кольцевой. Сейчас на севере КАД для реконструкции перекрыто внешнее кольцо между Парашютной улицей и проспектом Культуры. Работы на этом участке продлятся до 1 сентября.