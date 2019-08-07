Во II очереди ЖК All Inclusive завершено устройство свайного поля

«Аквилон Инвест»

На строительной площадке II очереди жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах, завершено устройство котлована и свайного поля.

В июле строители приступили к работам по монолитным ростверкам фундамента. Весь процесс происходит со строгим соблюдением сроков и утвержденного графика.

Параллельно со строительством II очереди активно идут работы на площадке I очереди ЖК All Inclusive, где завершается возведение монолитных «коробок» корпусов. Так, уже готовы все 11 этажей во втором корпусе, а также в 3 и 4 секции первого корпуса. В 1 и 2 секциях идет возведение монолитных стен и плит перекрытий на уровне 7-9 этажей. Выполнено больше половины работ по наружным кирпичным стенам и установке внутренних перегородок в домах 1 очереди.

«Аквилон Инвест»

Напомним, ЖК All Inclusive строится на Старорусском проспекте в Шушарах, в 15 минутах езды до метро «Купчино». Комплекс состоит из трех 11-этажных кирпично-монолитных домов, а также подземных паркингов. Строительство ведется в две очереди: I очередь – корпуса 1 и 2 – сдается во II квартале 2021 года, II очередь – корпус 3 – во II квартале 2022 года.

Концепция комплекса отражена в названии «все включено». Квартиры предлагаются уже максимально готовыми к проживанию: с чистовой отделкой, а также сертификатами на мебель и технику. В пешеходной доступности жители смогут найти все необходимое: магазины, кафе, банки, социальные объекты. Предусмотрено комплексное благоустройство территории, где появятся функциональные зоны для игр детей разных возрастов, пространства для спорта и отдыха, зеленые аллеи, ландшафтный зоопарк и даже искусственный пруд с беседкой. Во внутреннюю инфраструктуру ЖК All Inclusive также входит оборудованный детский клуб, где малыши смогут собираться в непогоду, и коммерческие помещения для магазинов и служб повседневной необходимости. Коммерческие помещения расположены в первом корпусе I очереди комплекса.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru,

ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru