Сотрудники «Строительного треста» отмечены благодарностями Министерства строительства РФ

АО «Строительный трест»

6 августа 2019 года в Большом Актовом зале Смольного при участии первых лиц Санкт-Петербурга состоялось торжественное награждение представителей строительного комплекса. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.



За высокие производственные достижения сотрудники объединения «Строительный трест» – Андрей Калягин и Александр Малютин – были отмечены Благодарностью Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Награды строителям вручались исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Андрей Калягин, начальник участка компании «СТ-Строй» (входит в объединение «Строительный трест»), в настоящий момент занят на строительстве жилого комплекса NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Александр Малютин, начальник участка организации «КМ-Строй» (входит в объединение «Строительный трест»), также работает на объекте NEWПИТЕР и, кроме того, руководит работами при строительстве жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/