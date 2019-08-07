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Общество
07.08.2019 10:58
Печать

«Улыбается уже». Актер Валентин Гафт госпитализирован

Актер и театральный режиссер Валентин Гафт попал в больницу в Москве. СМИ сообщили о подозрении на инсульт.

«Да, Валентин в больнице в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокруг него танцуют, пляшут, все очень внимательные», – рассказала 7 августа жена актера Ольга Остроумова в комментарии РБК.  

При этом она не стала комментировать информацию СМИ о том, что ее 83-летний супруг якобы перенес инсульт и попал в больницу неделю назад. Журналисты сообщили о том, что его поместили в реанимацию из-за опасений за состояние здоровья.

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