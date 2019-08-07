В Хельсинки пришла яхта арабского шейха размером с ракетный эсминец

Люксовая яхта длиной больше, чем высота шпиля Петропавловского собора, пришвартовалась в хельсинкском порту Катаянокка 6 августа.

По информации из открытых источников, судно под названием Yas («Яс») принадлежит шейху Объединённых Арабских Эмиратов – Хамдану бен Заиду бен Султану аль Нахайяну. Он является действующим представителем правителя в западном регионе Абу-Даби. Шейх Хамдан – четвертый сын Заида бен Султана аль Нахайяна, основателя Объединенных Арабских Эмиратов, который умер в 2004 году. Отец шейха также был эмиром Абу-Даби.

Yas – восьмая по длине в мире суперъяхта (141 метр). Судно переделано из военного фрегата, построенного в 1978 году для королевского флота Нидерландов. В 1998 году оно было продано ВМС ОАЭ, а в 2011-м, после списания, переоборудовано в роскошную яхту. Она вмещает 60 пассажиров и 56 членов экипажа. На борту имеются вертолётная площадка, открытый бассей со спа-комплексом, суперсовременная система развлекательной электроники. Яхта оснащена помимо прочего РЛС, подводным гидролокатором, тепловизором, спутниковой связью.

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Как стало известно «Фонтанке», ранее «Яс» видели в Норвегии.