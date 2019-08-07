Машина с российскими туристами рухнула с 20-метровой высоты в Турции. Шесть человек пострадали

Джип с туристами из разных стран упал со склона в турецкой Аланье после того, как водитель не справился с управлением.

«Минувшим вечером в пригороде Аланьи произошло ДТП с туристическим внедорожником. Травмы легкой и средней тяжести получили шесть граждан России, все они госпитализированны», – рассказали 7 августа в российской дипмиссии в Турции.

CNN Turk стало известно, что туристы поехали в каньон Сападере на так называемый «сафари-тур». По предварительной версии, водитель не справился с управлением, поэтому внедорожник съехал с дороги и упал с высоты 20 метров. ЧП произошло в 15.00 по местному времени.

Помимо россиян пострадали жители Голландии и Литвы. Всего в салоне в момент ЧП было 11 человек. Один из туристов находится в тяжелом состоянии в учебно-исследовательской больнице местного университета

Издание Sozcu сообщает об одном погибшем. Официально эта информация не подтверждена.