Мать петербургской «Лолиты» не оценила виртуальный роман дочери и обратилась в Следком

Пикантные фотографии в соцсети, полученные дочерью, не понравились петербурженке. Она заявила в полицию на взрослого знакомого своего ребенка. Мужчине грозит новая судимость.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 7 августа, накануне в полдень следователь Следкома в компании с опергруппой постучался в дверь к жителю Купчино. 31-летний мужчина гостей впустил и был задержан. Вместе с ним из квартиры на Белградской улице увезли системный блок, роутер и три мобильных телефона.

Все это стало результатом заявления в полицию коммерческого директора одной из фирм города. Женщина обвинила задержанного в интимной переписке с ее дочерью через «ВКонтакте». Мужчину не смущала 20-летняя разница в возрасте. Обмен с мая по июль шел не только сообщениями, но и фотографиями.

Содержимого переписки хватило на ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Петербуржец задержан на двое суток. Официально мужчина не работает. Ранее получал полгода условно за наркотики.