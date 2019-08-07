Для российских школьников подготовили детскую Конституцию с картинками. Преподавать будут факультативно

«Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны» выйдет уже в этом году, для того чтобы ознакомить младшеклассников с основными правами и обязанностями россиян.

«Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия Основного закона РФ для детей в стихах и картинках», – сообщает 7 августа РИА Новости, которому удалось ознакомиться с книгой.

Детская Конституция рассчитана на школьников от 8 до 14 лет. Главным основанием для появления книги названо то, что «функционирование правового государства невозможно без правосознания его юных граждан».

Нововведение уже получило одобрение в Совете Федерации. Председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал, что за инициативой стоят несколько общественных организаций, например фонд «Стратегия будущего», Ассоциация юристов России, АНО «Институт развития местных сообществ» и другие.