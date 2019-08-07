Сотрудничающая с посольствами перуанка наткнулась на разбойников с Большевиков. Девушка осталась без телефона и с сотрясением

С ушибленным носом и травмами головы в больницу Невского района Петербурга доставили гражданку Перу. Хрупкую девушку ограбили рослые славяне.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию перуанка по имени Куйа обратилась около восьми часов вечера 6 августа, сутки спустя после нападения. Двое молодых людей подошли к ней возле четвертого корпуса 6-го дома по проспекту Большевиков, где она и зарегистрирована. Несколько ударов руками пришлись в голову 35-летней иностранки, нападавшие отобрали у нее телефон. О молодых людях она запомнила только то, что они высокого роста – под 180 см – и имеют славянские черты лиц. Возбуждено уголовное дело.

Полиции девушка показала документы, по которым она в Северной столице живет как туристка. При этом управление по вопросам миграции МВД РФ хранит о ней отзыв бывшего работодателя – посла Республики Эквадор. Под его руководством она трудилась в дипломатической бухгалтерии. В настоящее время Куйа занимается предпринимательством и возит из Перу киноа, какао, черную кукурузу и прочую экзотику. На нескольких сайтах девушка с такими же ФИО, как у потерпевшей, числится как сотрудник торгового представительства Лимы в Москве.

С Петербургом перуанку связывает разбирательство в Арбитражном суде на сумму почти 400 тысяч рублей, дело касается исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг.