В России задержали директоров сети стриптиз-клубов в Саранске, Ижевске и Твери. Танцовщицам и официанткам предлагали проституцию

Владельца сети стриптиз-клубов в нескольких городах России задержали по подозрению в вовлечении сотрудниц в занятия проституцией. Жителя Удмуртии считают организатором схемы, по уголовному делу также проходят его подчиненные, сообщает 7 августа пресс-служба МВД РФ.

По предварительной информации, житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов, где не только развлекали гостей танцами, но и оказывали услуги интимного характера.

Его знакомые, как полагают правоохранительные органы, являясь директорами и администраторами клубов в Саранске, Ижевске и Твери, привлекли к оказанию секс-услуг не менее девяти женщин, которым пообещали получение высокого дохода и работу в качестве официанток и танцовщиц.

По местам проживания фигурантов и в помещениях клубов провели обыски, изъяты электронные носители информации, компьютерная техника, документация, черновые записи, денежные средства.

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«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемый организатор и четверо его подчиненных задержаны. Четверых суд отправил под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.