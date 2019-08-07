Происшествия
СМИ: В Магнитогорске подорвали припаркованный во дворе автомобиль
Взрыв произошел в Магнитогорске утром 7 августа. По предварительной информации, устройство подложили в припаркованный во дворе автомобиль.
Инцидент произошел на улице Советской Армии, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Владелец машины открыл дверь, чтобы сесть за руль, в этот момент раздался взрыв.
Мужчину с травмами госпитализировали. На месте работают экстренные службы.
Официальных комментариев пока не поступало.