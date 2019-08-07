Петербургского «молочника» оставили без денег, оружия и техники. Добро никто не охранял

Без денег, оружия, гаджетов и ключей от машины оставили воры коммерсанта в Выборгском районе Петербурга. Жертвами домушников стал гендиректор крупной компании, которая поставляет в городские сети молочную продукцию от фермеров.

По информации «Фонтанки», 37-летний бизнесмен обратился с заявлением в полицию около часа дня 6 августа. Вернувшись после суточного отсутствия домой, в квартиру на улице Сантьяго-де-Куба, он увидел высверленный замок входной двери. Сигнализации в помещении не было, а значит, остановить воров было некому и нечему. Хозяину оставалось только составить список украденного. В перечень вошли: сейф с иностранной валютой (700 тысяч рублей в рублевом эквиваленте), травматический пистолет, фотоаппарат с объективами, моноблок от Apple, спутниковый телефон, вторые комплекты ключей от Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz S 400. Не забыли преступники взять и ключи и дешифровки к охранным комплексам машин. Общая сумма ущерба составила 1 190 000 рублей.

Возможно, следствию помогут камеры видеонаблюдения, установленные в парадной.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», – прокомментировали в пресс-службе полицейского главка.