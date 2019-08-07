Тяжело переживающий развод петербуржец приехал к экс-супруге с ножом. Соседям он показал все свои достоинства

Попасть в колонию за угрозу убийством может житель Петербурга, который навестил супругу и дочь в Невском районе с ножом. Пострадали только стекла и психика.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, «концерт» возле парадной 22-го дома по Товарищескому проспекту 34-летний петербуржец устроил днем 5-го числа, на следующий день после того, как был оформлен развод.

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Домой к уже бывшей жене мужчина приехал заметно выпившим, под окнами кричал нецензурное и снимал штаны. Женщина вызвала полицию, а когда в стекла полетели камни, перезвонила и попросила поторопиться. Подоспевший наряд семьянин встречал дружелюбно и даже радостно, все еще держа в левой руке кухонный нож. Дебошира скрутили четверо полицейских, его увезли отсыпаться в 23-й отдел полиции Невского района. Проснулся петербуржец подозреваемым по уголовному делу об угрозе убийством.