В Ингушетии в перестрелке ликвидировали боевика, готовившего теракт

Боевика ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Ингушетии утром 7 августа. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Режим контртеррористической операции ввели в 04:30 в селении Вознесенское (Малгобекский район Ингушетии).

«Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован», — рассказали в НАК.

В доме обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

По данным НАК, мужчина готовил теракт, а также занимался вербовкой жителей Ингушетии с целью создания террористической ячейки. После планируемого теракта он планировать уехать в Сирию.