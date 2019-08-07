У «Белых ночей» похитили «Россию». Взломщики уволокли на берег залива банкомат

На пляже Финского залива в Курортном районе Петербурга нашли банкомат. Без денег. Наличность выпотрошили взломщики, похитившие терминал.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), тревогу ранним утром 6 августа забил охранник санатория «Белые ночи» в Сестрорецке, когда увидел вскрытую дверь запасного выхода из административного корпуса. Из фойе исчез банкомат банка «Россия». Тяжелый аппарат волокли по земле — следы вели в ближайший лес.

На поиски терминала понадобилось не больше 15 минут: наряд ГИБДД увидел вскрытый банкомат в 500 метрах от административного здания, у выхода на пляж Финского залива. Рядом валялись отвертки. Денег внутри предсказуемо не было. Служебная собака довела оперативников до Приморского шоссе, дальше след обрывался.

Сумма похищенного устанавливается. В ГУ МВД РФ по городу и области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».