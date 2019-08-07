Детектив из ФРГ заявил, что знает имена причастных к катастрофе MH17 и готов предоставить доказательства

Детектив из ФРГ Йозеф Реш, расследовавший по частному заказу крушение «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком, заявил, что собирается обратиться к России и Малайзии для обнародования информации о причинах трагедии.

По его словам, у него есть предоставленные американцами данные со спутников. Реш добавил, что сделает это, если международное следствие во главе с прокуратурой Нидерландов не отреагирует на его повторный запрос принять все доказательства. Немецкий детектив рассказал, что власти ФРГ требовали опровергнуть предоставленные им данные, сообщает 7 августа РИА Новости.

Реш также заявил о готовности быть свидетелем в ЕСПЧ.

Говоря о самих доказательствах, детектив уточнил, что знает имена причастных к авиакатастрофе, но пока называть их не будет.

Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. В июне совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга» в Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно и был сбит самолет.