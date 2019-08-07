В Госдуме предложили включать отопление в домах в периоды летнего похолодания

Включать центральное отопление летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

В своем обращении депутат сообщил, что в июле и начале августа этого года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах, пишет 7 августа РИА Новости. Парламентарий отметил, что люди говорят о необходимости включать отопление в холодные летние периоды.

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации», – говорится в обращении депутата на имя министра.

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