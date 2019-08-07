В Кадастровой палате рассказали, кто не попадет под «дачную амнистию»

Подписанный в августе закон о «дачной амнистии», которая продлится до 1 марта 2021 года, затронет только тех, чьи дома построены на садоводческих участках. Об этом 7 августа рассказала эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Ранее упрощенный порядок оформления прав собственности распространялся на объекты недвижимости, которые располагаются на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства.

«Новая норма затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства», — цитирует Лещенко РБК.

Россияне, имеющие право собственности на земельные участки для садоводства, смогут оформить дома и строения на основании технического плана здания, для подготовки которого нужно составить декларацию. Для этого можно обратиться к кадастровому инженеру, а затем предоставить в МФЦ пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав.

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Если недвижимость находится на земле под ИЖС, то граждане должны оформлять право собственности по старому порядку. Сначала им нужно направить в администрацию субъекта России уведомление о планируемом строительстве с описанием параметров объекта недвижимости. Впоследствии россияне должны переслать уведомление об окончании строительства с приложением, в котором также должен быть технический план.

По словам эксперта, оформить право собственности можно только если построенный объект соответствует заявленным характеристикам, а застройщик получил соответствующее уведомление.

Помимо этого закон о «дачной амнистии» наделил субъекты страны правом устанавливать предельные цены на услуги кадастровых инженеров. Документ также продлевает срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических товариществ.