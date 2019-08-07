В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы

Россиянина Владимира Кузнецова задержали в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию. Об этом 7 августа сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

По данным ведомства, мужчину задержали утром 6 августа в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания. В этот же день Кузнецов предстал перед федеральным судьей в Бруклине (Нью-Йорк).

Россиянину вменяют незаконный вывоз, попытку вывоза, а также сговор с целью вывоза частей огнестрельного оружия из Соединенных Штатов физическим лицам в России. По мнению обвинения, с февраля 2017 года и по настоящее время Кузнецов отправлял в Россию части огнестрельного оружия и других предметов, включенных в список товаров, которые не могут вывозиться без лицензий Госдепартамента и Министерства торговли США.

По версии прокуратуры, мужчина покупал в Сети части оружия, в том числе детали для сборки снайперских винтовок, и экспортировал их через почтовую службу США покупателям в России, маскируя посылки ложными описаниями.

Кузнецову грозит до 20 лет лишения свободы.